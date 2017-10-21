Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapan ancak Süper Lig’de şampiyonluk yarışında biraz yaya kalan Beşiktaş adına açık kapatmak için çok güzel bir zamanlama... Bu hafta öyle bir hafta ki İstanbul derbilerini siyah-beyazlılar bir anda çok büyük avantaja çevirebilir. Hem de son gün oynayarak. Lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan Kartal maçını son gün yani pazartesi oynayacak. Ki bu zamana kadar diğer takımlar maçlarını tamamlamış olacak. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç her türlü Beşiktaş’a yarayabilir. Detaylarına bir bakalım...



> Bir anda 10’a çıkabilir

Siyah-beyazlılar, Başakşehir’i yendiği takdirde 3 puan alacak ama aslında bu rakibinin Başakşehir olduğu dikkate alınırsa 6 puanlık bir maç olarak öne çıkacak. Çünkü şampiyonluk yolundaki bir rakip ekarte edilecek ve hem de puan olarak onun önüne geçilecek. Beşiktaş’ı yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine baktığımızda ise beraberlik ve Fenerbahçe’nin galibiyeti tabii ki Kartal’ın mantıklı tarafının istediği sonuç. Çünkü lider Galatasaray arayı açamayacak ve bir anda 8 puanlık fark 5-6’ya inecek. Cimbom galip gelirse, şampiyonluğun bir diğer adaylarından Fenerbahçe yara almış olacak. Özetle; Beşiktaş kazandığı takdirde derbiden de galip çıkmazsa Başakşehir maçının değeri 10 puana kadar çıkabilecek. Diğer türlü en az 9 puanlık bir getirisi olacak.



Keyfine diyecek yok!

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan çalışma basına açıktı. 70 kiloluk ağırlıklarla koşu yapan Kartallar istasyon çalışmasında hiç zorlanmadı. Çift kale maç ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Pepe’nin takımı mutluluk pozu verirken Quaresma ve Boyko pozu sabote etmeye çalıştı. Diğer oyuncular ise Quaresma’ya yüklendi, renkli görüntüler sergilendi. Ki bu keyifli ortamda yüzü gülenler arasında teknik direktör Şenol Güneş de vardı. Öte yandan Gary Medel adalesinde ağrı hissedince çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. İdman sonunda Quaresma, Lens, Negredo ve Oğuzhan serbest vuruş çalışması yaptı.



FIFA’DAN GÜZEL HABER

Tolgay umudu

FIFA’da “Paydaşlar Komitesi” CONCACAF Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Victor Montagliani başkanlığında toplandı. Millî takım değiştirmek isteyen futbolcuların durumu görüşüldü ve Montagliani “Dünya değişiyor. Kurallar yeniden değerlendirilmeli” dedi. Tolgay olayında umut doğdu.