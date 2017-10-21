Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ekim tarihli toplantıda alınan karara göre şehirler İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Trabzon, Kocaeli ve Ankara. TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018’de UEFA’ya verecek. EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke ise Eylül 2018’de UEFA tarafından açıklanacak.



İşte o şehirler

- Atatürk Olimpiyat Stadı

- Türk Telekom Stadı

- Bursa B. Bld. Stadı

- Antalya Stadı

- Eskişehir Yeni Stadı

- Gaziantep Stadı

- Konya B. Bld. Stadı

- Şenol Güneş Sp. Kom.

- Kocaeli Yeni Stadı

- Ankara Yeni Stadı