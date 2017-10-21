Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 108 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 22 puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 14 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.



386. randevu



İki takım arasında 108 yıl önce başlayan rekabette geride 386 maç mazide kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 116 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.



Ligde 121. sınav



Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 121. kez karşılaşacak. Geride kalan 120 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 37 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.



Galatasaray 61. kez ağırlıyor



Galatasaray, Fenerbahçe’yi 61. kez ağırlayacak. Geride kalan 60 mücadelede sarı-kırmızılılar, 23 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler ise 15 kez galibiyet sevinci yaşadı. 22 maçta ise kazanan takım çıkmadı.