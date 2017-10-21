Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal’la yeni sezona başlayan ve uzun vadeli plan yapan bordo-mavililerde yönetimin masadaki planı sahaya uymamış, tarih tersten yazılmıştı. Yönetim, Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve yerine Rıza Çalımbay’ı getirmişti. Gittiği her takımda özellikle ilk maçlarda takıma, camiaya yüksek bir enerji ve sinerji veren Çalımbay aynı başarıyı Trabzon’da da tekrarlamak düşüncesinde. Çalımbay’ın ilk işi mevcut takımın durumunu teşhis etmek oldu. Sırada ise tedavi bölümü var. Mevcut kadroyu çok iyi bulan ve kaliteli bir oyuncu topluluğuna sahip olduklarını düşünen Çalımbay’ın tespitlerinde öne çıkanlar, savunma zaafı, öne geçilen maçlarda skorun tutulamamasına bağlı öz güven kaybı, kadrodaki istikrarsızlık ve takım oyununun yardımlaşma bölümündeki eksikler.



> İlk operasyon stoperde

Oyuncuya dayalı sistemi değil takım oyununu benimseyen ancak herkesten de yüksek verim almaya çalışan Çalımbay ilk sınavını bu akşam Evkur Yeni Malatya karşısında verecek. Çalımbay’ın üzerinde durduğu ve oyuncularından istediği şeyler ana hatlarıyla hücum kalitesinin devamı ve ilerideki futbolcuların takım savunmasına yardım etmesi. Rakibe baskı kurulması ve öne geçildiğinde skoru korumak adına takım oyununa ağırlık verilmesi. Ve Çalımbay savunmada istikrardan yana. Yanal döneminde sürekli değişen stoper anlayışının tersine Rıza Hoca kalıcı ve değişmeyen bir defans bloku düşüncesinde. Stoperlerin Uğur ve Hubocan’dan oluşması sağda Pereira solda ise Mas’ın oynaması bekleniyor.