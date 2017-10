Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ve rakiplerini korkutan bir futbol ortaya koyan Galatasaray, ligin en önemli eşiklerinden birine geldi. Günlerdir Fenerbahçe derbisine hazırlanan sarı-kırmızılılar artık saatleri saymaya başladı. Derbinin şifreleri üzerine çalışan, Florya’da yatıp kalkan Galatasaray teknik heyeti de, takımın her zamanki gibi oynadığı takdirde pazar gecesi mutlu sona ulaşacağı inancında. Oyuncularıyla her gün toplu ve birebir görüşmeler yapan eknik direktör Igor Tudor, istatistikî verilerle de takımına kendilerini anlatıyor. Derbide erken gol bulma gibi bir paniğe kapılmamalarını anlatan Hırvat teknik adam, böyle bir strese girmenin anlamsız olacağını ifade ederek, “Karakterimizi ortaya koyduğumuz takdirde üstünlük sayısı zaten gelecektir” ifadesini kullandı.



> Top Aslan’da kalıyor

Şu ana kadar Süper Lig’de 20 gol üreten Galatasaray bu gollerin 12’sini devrelerin son 15 dakikasında buldu. Alışagelmişin üstünde bir tempoyla oynayan ve rakiplerine göz açtırmayan Cimbom, karşı tarafı 30 dakika yıpratıyor ve yorulan rakip karşısında sonuca gidiyor. Antalya maçı dışında topla oynama yüzdesinde yüzde 60’ın altına düşmeyen sarı-kırmızılılar, top rakibe geçtiğinde de yoğun pres yaparak göz açtırmıyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ortaya çıkarmış oldukları tabloyu anlatan Igor Tudor, “Fenerbahçe’ye karşı da bunu yaparsak istediğimizi alacağız. Yapmamamız için de bir sebep yok. Bu maçı da diğer maçlar gibi oynayın. O zaman her şeyin daha kolay olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.



Gomis golü yaşıyor

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis, Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala son vuruş antrenmanlarına devam ediyor. Şut çalışmasında derbiyi âdeta yaşayan Gomis, kafa topları için de ayrı bir program dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.



Serdar Aziz unutamıyor

Serdar Aziz, geçen sezon Kadıköy’deki maçta yaptırdığı penaltıyı hiç unutmadığını söyledi. Arkadaşlarıyla sohbet eden Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı “Benim yüzümden yenildik. Bu maçta iyi oynayıp kendimi affettirmek istiyorum” dedi.



Fernando’ya pres ikazı

Galatasaray’ın maestrosu Fernando’ya teknik heyetten pres uyarısı geldi. Takımın hücum organizasyonlarının başlangıcını yapan Brezilyalıya, Fenerbahçelilerin ekstra pres yapabileceği anlatıldı. Fernando ise teknik heyete “Baskıya alışığım” karşılığını verdi.



Eboue güveniyor

Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Emmanuel Eboué “Galatasaray’ın bu sezon gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Takım çok güzel bir futbol sergiliyor” dedi. Eboué, derbiden Galatasaray’ın galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.



Akman motive ediyor

Galatasaray’da Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman, oyuncularla, hoca arasında âdeta köprü gibi. Forma şansı bulamayan oyuncuların konsantrasyonlarının düşmemesi için elinden geleni yapan eski kaptan, oyunculara derbi havasını anlatarak motive ediyor.