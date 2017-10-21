Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da derbi haftası en merak edilen konu sol çizgide formanın kime emanet edileceğiydi... Bu konu hâlâ güncelliğini koruyor çünkü Tudor, son kararı vermek için biraz daha beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı formayla sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve 5 gol kaydeden Tolga Ciğerci, 2 haftadır sakatlığı sebebiyle dinlendiriliyordu. Hırvat teknik adamın da ilk tercihi olan Tolga, dün Tudor’la görüştü. Yıldız oyuncu hocasına hazır olduğunu, oynamak istediğini ve herhangi bir probleminin kalmadığını iletti. Hırvat çalıştırıcı, çalışma azminden ve istediğinden dolayı oyuncusuna teşekkür etse de Tolga’ya “Kesin oynayacaksın” şeklinde bir ifade kullanmadı.