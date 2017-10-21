Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yolunda mutlak kazanmak zorunda oldukları Galatasaray derbisi için planlarını netleştirdi. Sarı-kırmızılıların en büyük gücünün N’Diaye-Fernando ikilisi olduğunu belirten Kocaman bu oyuncuları kilitleyip orta saha hâkimiyetini ele alarak sonuca gitmeyi hedefliyor. Galatasaray’ın maça yüksek tempoda başlayacağını ön gören Aykut Hoca oyuncularına “Rakibe pas yapacak alan bırakmayacağız. Tam saha presle topu alacağız ve ayağa hızlı paslarla tempolarını bozacağız” talimatı verdi. “Tribünlere kulaklarını tıkayın” uyarısı yapan Kocaman “Oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece endişe edecek bir durum yok. Bu sebeple 90 dakika boyunca sadece işinize konsantre olun” dedi.



> Ezberlerini bozacağız

Türkiye’nin en iyi oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Aykut Kocaman “Rakibin iyi sonuçlar alması gözünüzü korkutmasın. Bizden iyi değiller” vurgusu yaparken “Bu maçı takım olarak kazanacağız. Herkes yardımlaşacak. Özellikle orta alanda Josef ve Ozan’a hepiniz destek vereceksiniz” derken, Valbuena ve Dirar’dan savunmaya daha çok katkı yapmalarını istedi. “Pas trafiği ne kadar hızlı olursa rakibin dengesi o kadar çok bozulacak” tespitinde bulunan Kocaman, “Geriye yaslanmak yok. İleride pres yapacağız. Rahat top kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Ezberleri bozulacak” ifadesini kullandı. Aykut Hoca “Panik yapmak yok. Baskıyı onlar hissedecek. Biz değil” sözleriyle de oyuncularına güven aşıladı.



Üç özel adam

Derbide Galatasaray’ın hücum silahlarına karşı özel bir önlem düşünmeyen Aykut Kocaman oyuncularına tam saha pres emri verirken, Josef, Ozan ve Isla’yı özel olarak görevlendirdi. Josef ile Ozan’dan hem savunma hem hücum isteyen Kocaman, Isla’ya ise Galatasaray’ın yumuşak karnı olarak görülen sol kanattan hücumlara destek emri verdi.



RvP’den başarılar

Takım içinde vatandaşı Janssen’den başkasıyla iletişim kurmayan Robin van Persie bile derbi havasına girdi. Müzmin sakat olan Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından “Pazar günü derbide yanınızda olamayacağım. Başarılar arkadaşlar” mesajı paylaştı.



F.bahçe’nin faslı yıldızı dİrar formülü verdi

Aç olan kazanır

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, kritik Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye bu tür maçları oynamak için geldiğini söyleyen Dirar “Derbilerde en iyiler değil, daha aç, istekli ve hırslı olan kazanır” dedi. Karşılaşmanın önemini son derece iyi kavradıklarını belirten tecrübeli oyuncu “Rakibimizle aramızda 8 puan fark var. Ligin devamı açısından bizim için çok önemli olacak. Kazanmak için gideceğiz” ifadesini kullandı. Sağlığı hakkında da bilgi veren Dirar “Yaşadığım sakatlıktan sonra iyi bir şekilde döndüm. Malatya maçında da iyi bir performans sergiledim” sözleriyle derbiye hazır olduğunu dile getirdi.



Kameni bileniyor

Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor. Volkan Demirel’e kaleyi geri vermemekte kararlı olan tecrübeli eldiven hem ekstra idman yapıyor hem de Galatasaray’ın maçlarını izleyerek hücum oyuncularını ezberliyor.



Sow’dan destek

Fenerbahçe’nin unutulmaz golcülerinden Moussa Sow, derbi öncesi eski takım arkadaşlarına telefon açarak başarı diledi. Gönlünün Fenerbahçe’yle olduğunu belirten Senegalli oyuncu, “Derbiyi kazanacağınıza inanıyorum. Kalbim sizlerle olacak” ifadelerini kullandı.



12. adam görevde

Fenerbahçeli taraftarlar derbi öncesi son idmanda Samandıra’ya çıkarma yapacak. Taraftar grupları gerçekleştirecekleri organizasyonla Galatasaray karşılaşması öncesi takıma moral aşılayacak. Sarı-lacivertliler maç günü de takımı yolcu etmek için Samandıra’ya akın edecek.



Başkan sahnede

Uzun süredir Samandıra’da boy göstermeyen Başkan Aziz Yıldırım bugün yapılacak son idman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek takıma moral aşılayacak. Takıma güvenini dile getirecek Başkan Yıldırım, bu buluşmada galibiyet primini de oyunculara açıklayacak.