Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka Basketbol ve Muratbey Uşak’a karşı aldığı galibiyetlerle 2’de 2 yapan Bursa temsilcisi TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, parkeden 83-79 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Josh Owens, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketlerini Josh Owens ve Mejia'nın ellerinden buldu. Kenny Kadji ve Josh Owens'ın sayılarının ardından Yiğit Arslan'ın üçlüğü 6. dakikada skoru 14-7'ye getirdi. Sertaç Şanlı'nın faul çizgisinden kaydettiği sayılar çeyreğin sonunda konuk ekibi ilk kez öne geçirse de (20-22) ilk periyot Ivan Paunic'in basketleriyle 23-22 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş devreye üstün girdi

İkinci çeyreğin başında Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketinin ardından Kenny Kadji'den skor desteği alan TOFAŞ, Ivan Paunic'in üçlüğüyle 15. dakikayı 34-28 önde geçti. Diebler'in üst üste kaydettiği 2 üçlük 16. dakikada durumu 36-36'ya getirirken, kalan bölümde TOFAŞ, Kenny Kadji ile sayılar bulsa da Beşiktaş soyunma odasına 42-43 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında kaptan Mejia'nın sayılarıyla 46-45 yeniden öne geçmeyi başaran Bursa ekibi, iki takımda da savunma sertliğinin arttığı bölümde Raymar Morgan ve Barış Ermiş'in basketleriyle üstünlüğünü sürdürerek (58-55) son periyoda Yiğit Arslan'ın sayılarıyla 62-58 önde girmeyi başardı.

Dördüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pierria Henry'nin üçlüğüyle nefes alan TOFAŞ, Raymar Morgan'ın basket faulden kaydettiği sayılarla bitime 6.24 kala 67-67 eşitliği sağladı. Barış Ermiş'in basketleri 37. dakikada mavi-yeşillileri 72-70 öne geçirirken, son bölüm nefesleri kesti. Siyah-beyazlıların basketlerine önce Sammy Mejia'nın üçlüğü ardından Raymar Morgan ve Pierria Henry'nin basketleriyle cevap veren TOFAŞ, parkeden 83-79 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal xx, Semih Vural xx, Can Mavisu xx

TOFAŞ: Barış Ermiş xx 6, Yiğit Arslan xxx 8, Sammy Mejia xxx 19, Kenny Kadji xxx 19, Josh Owens xx 9, Raymar Morgan xx 11, Pierria Henry xx 6, Ivan Paunic xxx 5, Muhsin Yaşar

Başantrenör: Orhun Ene

Beşiktaş Sompo Japan: Dj Strawberry xxx 20, Augusto Cesar De Lima xx 8, Kyle Weems xx 17, Jon Diebler xx 17, Ryan Jamar Boathright xx 4, Erkan Veyseloğlu x 2, Kenan Sipahi xx 7, Can Maxim Mutaf, Sertaç Şanlı x 4, Samet Geyik

Başantrenör: Ufuk Sarıca

5 faul alanlar: Barış Ermiş (TOFAŞ) 39.54, Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan) 39.14