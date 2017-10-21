Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda konuk olduğu Teleset Mobilya Akhirsaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Pozisyon vermeden 3 tane gol yedik. 2 tane penaltı vardı. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndik. Akhisar’dan puan almak önemliydi. Attığımız gollerin hepsi çalışılmıştı. Çünkü hücumda çok iyi oynayan bir Akhisar var. Durdurmamız lazımdı. Türkiye’nin öne oynayan en iyi takımı. Savunmada geriye dönüşleri zayıftı. Bunu kullandık ve 3 gol bulduk. Penaltılar yüzde yüz penaltı. Hakem haklı ama Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayttı. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor. En çok bu maçta üzüldüğüm taraf şu; hakem inanılmaz derece etkilendi. Kenardan konuşuyorlar, tribün konuşuyor. Ben ne yapacağım şimdi deplasmanda, hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. 3 gol atıyorum, gereksiz yere faul veriyor. Kırmızı kart doğrudur, ona bir şey demiyorum. Penaltılar da penaltıydı ama biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. 3-1 öne geçen bir takım. Direnmeye çalışan bir takım vardı. Pozisyon vermeden berabere bitti. Burada alınan puan iyi midir, süper ligde alınan her puan iyidir. Hakemlerden yana bu zamana kadar hiç konuşmadım ama serzenişim var. İyi hakemler sadece tek şey istiyorum, ortada maç yönetsinler. Rengi, şekli veya ırka göre maç yönetilmez ki. 3 haftadır yüreğim yandı o yüzden konuşuyorum. Göztepe, Alanya maçlarında sustum. Penaltıya, penaltı diyorum. Onun ötesinde iki takımı da kutluyorum. Üretmeye çalıştık. Biz çalıştığımızın hepsini yaptık. Kapandık, açılsaydık zaten önemli oyuncuları problem yaşatabilirdi. 3 golü bulduk, en azından bir puan aldık ve gidiyoruz” dedi.

“RUJ SÜRÜP DE Mİ ÇIKACAĞIM SAHAYA”

Penaltı pozisyonlarını izlediğini aktaran Bakkal, “Arka taraftan baldırına vuruyor. Bir darbe var ve penaltı. Biz bunları doğruca söylüyoruz zaten. Ama hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor. Nasıl ileriye gideceğim ben. Adama değiyorsun faul veriyor. Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya. Bu şey oyunu mu. Kenar etkiledi. Penaltıya penaltı olduğunu dürüstçe söylüyoruz işte. Bu kötüleme anlamı değil ki” diye konuştu.