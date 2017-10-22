Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş sportif başarıyı da paraya çeviriyor. Son iki sezonda şampiyon olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak çok önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlıların forma satışında rekor kırdığı açıklandı. Kartal Yuvası’ndan sorumlu yönetici Hüseyin Mican, İstanbul İçerenköy’deki mağaza açılışında bilgilendirme yaptı. Ki ifadelerinde yönetim ve camia adına sevindirici gelişmeler vardı. Mican, aslında Beşiktaş’ın 5 yıl gibi bir zaman diliminde lisanslı ürün satışında gelinen noktayı anlattı.

>3 yıldızlı bereket

Mican, “Kartal Yuvası çok iyi gidiyor. Son üç aylık dönemde 230 bin adet forma sattık. Hedefimiz 500 bin forma satmak. Taraftarlarımız artık korsan ürünlere itibar etmiyor. Beş yıl önce yaptığımız toplam ciroyu bu sene sadece ilk üç aylık dönemde kar olarak elde ettik” dedi. Siyah-beyazlılarda bir forma 169 liradan satılıyor ve toplamda 3 aylık dönemdeki satışdan elde edilen yaklaşık gelir 39 milyon lira. Bu satışlarda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmenin ve üç yıldızlı formaların etkisi büyük.