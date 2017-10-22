Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci oldu.Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 16. ayağı, Avustralya'nın Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 27 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Repsol Honda takımından Marquez, startta yerini kaybetti. 21. turda liderliği ele geçiren İspanyol pilot, sezonun 6, kariyerinin ise 35. MotoGP galibiyetini kazandı.Marquez'den 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi 2'nci, liderin 1.8 saniye gerisindeki bir diğer Movistar Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ise 3. oldu.Puanını 269'a çıkaran şampiyona lideri Marquez, mücadeleyi 13. sırada tamamlayan en yakın takipçisi Ducati takımından Andrea Dovizioso ile arasındaki farkı 33 puana yükseltti. 24 yaşındaki Marquez böylece son 2 yarış öncesi kariyerinin 4. şampiyonluğuna çok yaklaştı.Sezonun 17. yarışı Malezya Grand Prix'si 29 Ekim'de koşulacak.