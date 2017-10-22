Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Portekizce, “Derbiyi özledim” mesajı paylaştı. Galatasaray’a attığı bir golün fotoğrafını da paylaşan Alex, “Başarılar Fenerbahçem” notunu da ekledi. Alex’in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.