Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Portekizce, “Derbiyi özledim” mesajı paylaştı. Galatasaray’a attığı bir golün fotoğrafını da paylaşan Alex, “Başarılar Fenerbahçem” notunu da ekledi. Alex’in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.