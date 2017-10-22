Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Bir taraftarın kendisini Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'e benzetmesi meydanda bulunan vatandaşların ve taraftarların yoğun ilgisini çekti. Kendisini Gomis'e benzeten taraftarı gören taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.
Galatasaraylıların Gomis çılgınlığı
22.10.2017 - 16:20 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluştururken, bir taraftarın kendini sarı-kırmızılı golcü Gomis'e benzetmesi büyük ilgi çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Bir taraftarın kendisini Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'e benzetmesi meydanda bulunan vatandaşların ve taraftarların yoğun ilgisini çekti. Kendisini Gomis'e benzeten taraftarı gören taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.
Etiketler : galatasaray,gomis,galatasaray taraftarı,
513394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513394.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
15
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
16
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
4
17
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
4
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2