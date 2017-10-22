Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Bir taraftarın kendisini Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'e benzetmesi meydanda bulunan vatandaşların ve taraftarların yoğun ilgisini çekti. Kendisini Gomis'e benzeten taraftarı gören taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

