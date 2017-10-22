Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’den yola çıktı. Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü. Otobüsün camlarını kıran taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan, “Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır” şeklindeki uyarıları dikkate almadı.
Derbiye giden Fenerbahçe taraftarı otobüsün camlarını kırdı
22.10.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için stada gitmek üzere yola çıkan Fenerbahçe taraftarları, bindikleri halk otobüsünün camlarını kırdı.
Etiketler : Galatasaray-Fenerbahçe maçı,derbi,taraftar,haberler,
513395 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513395.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
15
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
16
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
4
17
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
4
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2