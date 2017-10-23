Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marsilya, Luiz Gustavo ile 16. dakikada öne geçti. Golün asistini ise Dimitri Payet yaptı. Mücadelenin 33. dakikasında sahneye PSG'nin yıldızı Neymar çıktı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. arşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin ile bir gol daha bulan Marsilya, PSG karşısında öne geçti. Neymar, mücadelenin 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan PSG, 90+3. dakikada Cavani ile bulduğu golle sahadan 2-2'lik skorla 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte PSG'nin puanını 26 yaptı. Marsilya ise 18 puana yükseldi.