Marsilya, Luiz Gustavo ile 16. dakikada öne geçti. Golün asistini ise Dimitri Payet yaptı. Mücadelenin 33. dakikasında sahneye PSG'nin yıldızı Neymar çıktı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. arşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin ile bir gol daha bulan Marsilya, PSG karşısında öne geçti. Neymar, mücadelenin 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan PSG, 90+3. dakikada Cavani ile bulduğu golle sahadan 2-2'lik skorla 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte PSG'nin puanını 26 yaptı. Marsilya ise 18 puana yükseldi.
PSG, son anda puanı kaptı
23.10.2017 - 02:40 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Marsilya ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Etiketler : psg,fransa ligi,
513494 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513494.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2