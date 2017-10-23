Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50'nci yılı olan 2017-2018 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo-mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmemişti. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olan bordo-mavililerde taraftar başkan Muharrem Usta ve ekibini istifaya çağırırken, tam altı yönetici de sert bir açıklama ile görevi bıraktılar.

TAM 11 YÖNETİCİ BIRAKTI

Başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa ederken, Çalımbay'ın göreve gelmesinden sonra istifa eden Emre Aksoy ve geçtiğimiz aylarda görevi bırakan Suat Şen, Asım Ören, Orhan İlarslan ve Zeki Öztürk ile bu sayı 11'e yükseldi. Bu istifaların ardından Usta'nın yanında 10 yönetici kaldı. Bu sayı 7'ye düşerse tüzük gereği kongreye gidilecek.