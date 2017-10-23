0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Gomis, beklentilerin altında kaldıklarını itiraf etti. Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, "Pozisyonun penaltı olduğu çok netti. Gördüm ve çok kızdım. Hakeme gidip, oyunu iyi yönetmesi gerektiğini söyledim. Bugün beklentiyi karşılayamadık, iyi oynayamadık ama yine de 1 puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz. Hakeme, 'Biz her gün çalışıyoruz, senin de daha çok çalışman lazım' dedim." ifadeleriyle hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
Gomis'ten Çakır'a: Daha çok çalışmalısın
23.10.2017 - 03:54 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Berabere biten derbide Galatasaraylı Gomis, hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
Etiketler : gomis,bafetimbi gomis,galatasaray,derbi,cüneyt çakır,
513498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513498.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2