Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Gomis, beklentilerin altında kaldıklarını itiraf etti. Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, "Pozisyonun penaltı olduğu çok netti. Gördüm ve çok kızdım. Hakeme gidip, oyunu iyi yönetmesi gerektiğini söyledim. Bugün beklentiyi karşılayamadık, iyi oynayamadık ama yine de 1 puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz. Hakeme, 'Biz her gün çalışıyoruz, senin de daha çok çalışman lazım' dedim." ifadeleriyle hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.