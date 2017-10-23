Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli kaleci en son 19 Mayıs 2007'de oynanan derbide kulübedeydi. Fenerbahçe'nin 100. yılı olan 2006-2007 sezonunun 2. yarısında Ali Sami Yen'de oynanan mücadelede eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptıran Volkan Demirel, 19 Mayıs 2007'de oynanan o maçtan bugüne tam 10 sene sonra bir derbiye yedek olarak başladı. Bu arada ısınma sırasında Volkan'a tribünlerden tepki oldu. Öte yandan Fenerbahçeli yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda takımı yalnız bırakmadılar. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Serdar Erkan, Barış Aydil maçı protokol tribününden takip etti.

LİGDE 4 MAÇ OYNADI

Fenerbahçe'de eldivenleri Carlos Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, bu sezon ligde sadece 4 maçta oynadı ve kalesinde 8 gol gördü.