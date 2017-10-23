Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarının biletlerini üçlü paket halinde satışa sunan Galatasaray yönetimi, bu sayede 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Dursun Özbek döneminde ilk kez localar ve VIP dahil satışa çıkan tüm koltuklar alıcısını buldu. GS Store mağazalarında satış patlaması yaşandı ve XL beden forma kalmadı. Dün Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da 2 milyon TL'ye yakın rekor satış yapıldı. Taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle stattaki GS Store'da kasa sayısı 22'den 35'e çıkartıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı metro çıkışına korsan satışı engellemek adına kulüp ürünü satan GS Store stantları kuruldu.