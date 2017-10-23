Lig ve Avrupa’ya kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Doğuş, evindeki maçta Gaziantep Basketbol’u 96-71 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetine uzandı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk 5 dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı. İlk çeyreği 28-17 önde kapatan Fenerbahçe’de Obradovic genç oyuncuları sahaya sürdü. Bu fırsatı iyi kullanan Gaziantep, devreye 47-44 önde girdi. İkinci yarı işi sıkı tutan Fenerbahçe Nannaly ve Vesely ile bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı. Bu isimlere Datome, Wanamaker da eklenince sarı-lacivertliler 25 sayılık farkla rahat bir galibiyete uzandı: 96-71. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 20 sayıyla maçın en skoreri olurken James Nunnaly 19 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu. Tek galibiyette kalan Gaziantep’te ise Sean Armand’ın 19 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Fener işi sıkı tuttu
23.10.2017 - 07:42 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lig ve Avrupa’ya kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Doğuş, evindeki maçta Gaziantep Basketbol’u 96-71 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetine uzandı.
Etiketler : Fener,
513531 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513531.aspx
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P.
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Galatasaray
9
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2
0
20
6
14
23
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Göztepe
9
5
2
2
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15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
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Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
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9
13
Gazişehir G.Ant
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1
5
3
7
6
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Boluspor
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8
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Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
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7
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Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
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-2
7
18
Gaziantepspor
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1
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6
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