Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig ve Avrupa’ya kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Doğuş, evindeki maçta Gaziantep Basketbol’u 96-71 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetine uzandı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk 5 dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı. İlk çeyreği 28-17 önde kapatan Fenerbahçe’de Obradovic genç oyuncuları sahaya sürdü. Bu fırsatı iyi kullanan Gaziantep, devreye 47-44 önde girdi. İkinci yarı işi sıkı tutan Fenerbahçe Nannaly ve Vesely ile bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı. Bu isimlere Datome, Wanamaker da eklenince sarı-lacivertliler 25 sayılık farkla rahat bir galibiyete uzandı: 96-71. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 20 sayıyla maçın en skoreri olurken James Nunnaly 19 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu. Tek galibiyette kalan Gaziantep’te ise Sean Armand’ın 19 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.