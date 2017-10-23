Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da kazan kaynıyor. “50. yılda şampiyonluk” parolasıyla girilen sezonda tarihinin en ağır yenilgilerini tadan bordo-mavili yönetimde 6 yönetici Yeni Malatyaspor’dan alınan mağlubiyetin ardından istifalarını açıklamıştı. Trabzonspor yönetimi, bu durumu, ‘Kaos ortamı” olarak değerlendirdi. Kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz zor bir dönemden geçmektedir. 2017-18 sezonuna daha umutla yürümek için gerekli takviyeleri yaparak takımımızı güçlendirdik. Ancak beklenmedik yenilgilerle başarısız bir dönem geçirdik. Camiamızın bu kırılgan süreçten çıkmak için birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var” denildi.

> Aslolan Trabzonspor’dur

“Yönetimler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspor’dur” vurgusu yapılan açıklamada, “Kulübümüze maddi ve manevi elimizden gelen ne varsa hiçbir beklenti olmadan destek olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu aşamada kulübün ve dolayısıyla camianın kaosa sürüklenmesine önayak olmak, sorumluluk almaktan kaçınmak hiçbir fayda sağlamaz. Yenilgi sonrası şimdi tam zamanı diyerek ortada bırakmak hiç olmaz. Bu anlamda istifa doğal bir haktır ancak istifaların yönetim kuruluna sunulmadan basına gönderilmesinin ne anlama geldiğinin takdirini Trabzonsporlulara bırakıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, bu günler geride kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.