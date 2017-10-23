Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar için 3 puan vakti! Son 3 maçında Fenerbahçe ve G.Birliği’ne yenilen, Trabzonspor ile de berabere kalan Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapmasının ardından “Maç seçiyorlar” algısı oluşan Kara Kartal hem bu düşünceyi kırmak hem de zirveyle arayı daha fazla açmama düşüncesinde. Ki takım bu haftanın değerinin derbi nedeniyle kat be kat önemli olduğunun da bilincinde. Teknik direktör Şenol Güneş de maçın anlam ve önemini oyuncularına anlatmış durumda. Beşiktaş’ta tek eksik kırmızı kart cezalısı olan Ryan Babel. Onun yerine Adriano ve Lens en güçlü adaylar.

> Evinde yenilgisiz

Beşiktaş’ın en büyük güvencelerinden birisi ise saha ve seyirci avantajı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 31 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. 6’sı Başakşehir Stadı, biri Olimpiyat Stadı, 24’ü de Vodafone Park’ta olmak üzere 31 maçta 26 galibiyet ve 5 beraberlikle elde edildi. Rakip fileler 78 kez havalandırılırken kalede ise 23 gol görüldü.