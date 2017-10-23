Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta arasında Avrupa Ligi’nde Salzburg’a 2-0’lık skorla boyun eğen Atiker Konyaspor, Konyaspor deplasmanından da eli boş döndü. Kadir Has Stadı’nda Ali Palabıyık’ın yönettiği mücadeleyi Kayserispor 2-1’lik skorla kazanarak zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. Fazla pozisyonun yaşanmadığı ilk yarı golsüz sona erdi. Ev sahibi Kayserispor 49’da penaltı kazandı. Palabıyık, Ali Turan’ın Deniz Türüç ile girdiği mücadelede topa elle dokunduğu için penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz Türüç, top ve kaleci Serkan’ı ayrı köşelere gönderdi. 1-0.

57’de Konyaspor atağında Musa Araz’ın ortasında ceza sahası içinde topa Ezekiel dokundu. Kaleye giden topu kaleci Lung son anda kornere çeldi. 5 dakika Deniz Türüç gole çok yaklaştı. Umut Bulut’un pasında Ali Turan’ı çalımlayan Deniz Türüç kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Serkan’dan döndü, sonrasında Konyaspor defansı yetişip tehlikeyi uzaklaştırdı. 64’te Umut Bulut orta sahada kaptığı topu Deniz Türüç’e, o da Mendes’e aktardı. Topla ceza sahasına giren Mendes farkı ikiye çıkardı. 2-0. Maçın uzatma bölümünde Vedat’ın pasında Ömer Ali Şahiner’in golü Konyaspor’a puan için yetmedi: 2-1.