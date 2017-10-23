Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> M.Emin Uluç

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Mathieu Valbuena maçın ardından, “Çekişmeli bir karşılaşma oldu, tansiyonu yüksek bir maçtı. Çok fazla faul vardı. Karşılaşma çok durdu. İyi bir maç olmadı açıkçası” derken, “1 puan çok fena bir puan değil bence. İyi bir takım ruhu gösterdik. Rakip kaleye istediğimiz kadar tehlikeli olamadık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize zorluk çıkarabilirdik, 3 puan alabilirdik” diye konuştu. Öte yandan Fransız yıldız oyundan alınmasına memnun olmadı. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.

> Pişmanlık dolu akşam

Yoğun tedavisiyle maça yetişen Nabil Dirar ise, “Maça kötü başladık ama daha sonra döndük. Rakibimiz 8 puanın verdiği özgüvenle çıktı. Biz de kazanmak için gelmiştik. İyi bir maç çıkardık, özellikle defansif anlamda. En net pozisyonları biz ürettik. Goller de bulabilirdik, rakip 10 kişi kaldı bu yüzden pişmanlık dolu bir akşam. Daha iyisini yapabilirdim. İlk derbi maçımı oynadım, kendi performansımdan mutluyum” ifadelerini kullandı.

Janssen attı ama

Derbi maçta tartışmalı pozisyonların belki de en önemlisi 6. dakikada yaşandı. Janssen pres yaparak topu Serdar Aziz’den kazandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fakat hakem Cüneyt Çakır, Janssen’in faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı. Futbolcu bu karar karşısında büyük şaşkınlık yaşarken Çakır’a sosyal medyada F.Bahçe taraftarının tepkisi büyüktü. Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat pozisyon üzerine, twitter adresinden peş peşe iki mesaj atarken, “Yine Cüneyt Çakır yine sayılmayan buz gibi gol!!! Ve verilmeyen penaltımız! Yine Cüneyt Çakır” ifadelerini kullandı.