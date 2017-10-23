Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom’da ilk kez puan kaybederken maç sonunda teknik ekipten futbolculuna kadar herkesin ortak söylemi ve isyanı hakeme yönelikti. Feghouli, Hasan Ali Kaldırım ile yaşadığı pozisyon için “Pozisyon penaltıydı. Yan hakeme de çok yakındı. Maç içerisinde insan hataları olabiliyor” diye konuştu. Kaptan Muslera ise “Sarı kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım” yorumunda bulundu. Gomis ise “Benim gördüğüm pozisyon penaltıydı, açık penaltıydı. Hakeme de kızdım açıkçası. Taraftarlar da hakeme kızdılar. Ben de hakemin yanına gidip onun maçı iyi yönlendirmesini söyledim. İnsan hatası olabilir ancak gol olsaydı farklı olurdu. Oyunumuzu da etkiledi. İnşallah gelecek maçlarda penaltılarda doğru kararlar verilir. Ayrıca hakeme gittim yine söyledim, biz her gün çalışıyoruz onun da daha çok çalışması lazım” dedi.

> Ayıptır günahtır

Yönetici Ural Aküzüm ise “Bir hakem cinayeti yaşandı. Çakır resmen 3 puana mal olan yanlış kararlar verdi. Biz sessiz kalmıştık. Görüyoruz ki futbolu idare edenler bu davranışımızdan anlamıyor. Emeklerimiz heba edildi. 50 bin kişiyi de tahrik edip ceza aldırmaya çalışıyorlar. 8 puan öne geçtik diye böyle şeyler yapılır mı? Penaltı pozisyonunda kırmızı kart göstereceğine Belhanda’ya kırmızı kart verdi. Biz bu kadar şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu ülkede video hakem konuşuluyor. Yabancı hakem konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? Çünkü adaletsizlik var. Hakemlik sorununun artık çözülmesi lazım. Ayıptır, günahtır. Türkiye’de futbolu yönetenler, bu hakem işine bir çözüm bulmalılar. Bu akşam bir hakem faciası olduğunu herkes kabul etmeli” ifadesini kullandı.