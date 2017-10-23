Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi karşılaşması şöyle:

Tarih Maç Skor

25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

GALATASARAY'A KARŞI SERİ 6 MAÇA ÇIKTI



Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta da yenilmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 6 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 4 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 3 maçta ise iki beraberlik ve bir galibiyet elde ederek derbi kaybetmedi.

Tarih Maç Skor

8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0

25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0