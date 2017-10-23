Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
 
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi karşılaşması şöyle:
 
Tarih   Maç   Skor
 25 Ekim 2015   Fenerbahçe-Galatasaray   1-1
 29 Şubat 2016   Fenerbahçe-Beşiktaş   2-0
 13 Nisan 2016   Galatasaray-Fenerbahçe   0-0
 20 Kasım 2016   Fenerbahçe-Galatasaray   2-0 
 3 Aralık 2016   Fenerbahçe-Beşiktaş   0-0
 23 Nisan 2017   Galatasaray-Fenerbahçe   0-1
 7 Mayıs 2017   Beşiktaş-Fenerbahçe   1-1
 23 Eylül 2017   Fenerbahçe-Beşiktaş   2-1
 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe   0-0
 
GALATASARAY'A KARŞI SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta da yenilmedi.
 
Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 6 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.
 
Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 4 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.
 
Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 3 maçta ise iki beraberlik ve bir galibiyet elde ederek derbi kaybetmedi.
 
 Tarih   Maç   Skor
 8 Mart 2015   Fenerbahçe-Galatasaray   1-0
 25 Ekim 2015   Fenerbahçe-Galatasaray   1-1
 13 Nisan 2016   Galatasaray-Fenerbahçe   0-0
 20 Kasım 2016   Fenerbahçe-Galatasaray   2-0
 23 Nisan 2017   Galatasaray-Fenerbahçe   0-1
 22 Ekim 2017   Galatasaray-Fenerbahçe   0-0
 
 