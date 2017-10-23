Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper lig maç sonuçları, Süper lig özetleri ve Süper Lig puan durumu ve 10. hafta fikstürü haberimizde. Süper Lig 9. haftası bu akşam oynanacak tek maç ile tamamlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetecek. Saat 20.00'da başlayacak maç her iki takım açısında önemli. Lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile berabere kalması ve 2 puan kaybetmesi ile aradaki puan farkını kapatmak isteyen her iki takım da kazanmak zorunda. Medipol Başakşehir, 16 puanla 2. sırada, Beşiktaş 14 puanla 7. sırada.

Süper Lig 9. haftası 20 Ekim Cuma akşamı oynanan iki maç ile açıldı. Bu maçlardan Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek puanını 9'a yükseltti ve 12. sıraya yerleşti. Diğer maçta ise Göztepe, Alanyaspor ile İzmir'de oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Böylece Göztepe 17 puan ile ligde 2. sırada iken Alanyaspor, 11 puanla 10. sırada oldu.



SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE (BEİNSPORT SÜPER LİG ÖZET İZLE)



Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi idi. Pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta galip gelen olmadı. Sonucu heyecanla beklenen maç 0-0 berabere bitti. Lider Galatasaray, yeni sezona iyi başlayarak rakipleri ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltmişti. En yakın takipçisi Göztepe'nin berabere kalması ile bu fark korundu. Fenerbahçe ise Galatasaray ile arasındaki sekiz puan farkını azaltmak istiyordu fakat berabere biten maç sonucunda puan farkı değişmedi.



SÜPER LİG 9. HAFTA TOPLU SONUÇLAR



Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Göztepe 3-3 Alanyaspor

Osmanlıspor FK 3-0 Karabükspor

Akhisarspor 3-3 Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 1-0 Trabzonspor

Sivasspor 0-0 Bursaspor

Kayserispor 2-1 Atiker Konyaspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

23 Ekim Pazartesi

Beşiktaş - Medipol Başakşehir





Süper Lig'de geçen hafta evinde şok bir yenilgi alan ve bunun sonucunda teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Evkur Malatyaspor'a konuk oldu. Geçen hafta Akhisar'a 6-1 yenilen Trabzonspor'da bu sonuç sonrasında Ersun Yanal ile yollar ayrıldı ve yerine Rıza Çalımbay getirildi. Yeni teknik direktörle çıkılan ilk maçta Trabzonspor, Evkur Malatyaspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Malatyaspor, yeni sahasında oynadığı 3. maçında galip gelirken puanını 11'e yükseltti ve 11. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig 9. hafta toplu sonuçları ve son puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU







SÜPER LİG FİKSTÜR (SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ)



