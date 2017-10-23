Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül'de RB Leipzig ile oynadığı karşılaşmada yaşanan elektrik kesintisi ve merdiven boşlukları için belirlenen kuralların ihlal edilmesi nedeniyle Beşiktaş'a 25 bin Euro para cezası verdi.