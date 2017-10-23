Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile evinde golsüz berabere kalan Galatasaray'a, derbinin ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Milli stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı ve pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçının 23 kişilik kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

NDIAYE'NİN DURUMU DA İYİ

Sarı-kırmızılı ekipte maçın sonralarına doğru hafif sakatlık yaşayan Ndiaye'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Senegalli oyuncu Trabzonspor maçında oynayabilecek durumda.

SELÇUK İNAN 11'E DÖNÜYOR

Derbide kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda ise teknik direktör Tudor'un hafta boyunca antrenman performansına göre Selçuk İnan'ı ilk 11'e alma ihtimali bulunuyor. Hırvat teknik adam, milli takımın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada iyi bir görüntü ortaya koyan ve Konyaspor karşısında performansını yükselten deneyimli oyuncuya Trabzon deplasmanında şans verebilir.