Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş bu akşam oynadığı Başakşehir maçına sürpriz sayılabilecek bir kadroyla çıktı.

KART CEZALISI BABEL'İN YERİNE LENS OYNUYOR

Siyah-beyazlı ekipte, Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine bir başka Hollandalı isim Jeremain Lens'i görevlendirdi. Lens, cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste 3 maçta ilk 11'de oynama fırsatı buldu.Genelde sağ kanatta görev alan Lens, Babel'in yokluğunda orta sahanın solunda görev yaptı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP YİNE YEDEK

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Monaco karşılaşmasında olduğu gibi Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı.

Oğuzhan'ın yokluğunda Avrupa maçında olduğu gibi Tolgay Arslan, savunmaya dönük orta saha görevini yapmaya çalıştı.