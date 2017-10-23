Medipol Başakşehir’in genç yıldızı Kerim Frei, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan giren ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3-2’lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş karşısında da ağları havalandırmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında Elia’nın yerine oyuna dahil olan Kerim, sol kanatta çok etkili olamasa da 89. dakikada Caiçara’nın pasında düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Kerim Frei, Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak iki büyük takım karşısında da gol sevinci yaşadı.
Kerim Frei devleri boş geçmiyor
23.10.2017 - 22:30 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir’in sezon başında transfer ettiği Kerim Frei, Fenerbahçe’den sonra eski takımı Beşiktaş ağlarını da havalandırdı.
Etiketler : Kerim Frei,beşiktaş,Başakşehir Beşiktaş maçı,Kerim Frei golü,
513749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513749.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2