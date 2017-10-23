Kulübün internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi: "Derbi karşılaşmasında takımımızı bir an olsun yalnız hissettirmeyen, kendilerini taşıyan otobüslerin Türk Telekom Stadı'na hareket ettiği andan itibaren Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergileyen, yapılan uyarıları dikkate alarak kulübünü zarara uğratmaktan kaçınan, maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne dek susmayan, 50 bin kişinin susturmak için sürekli ıslıklamak zorunda kaldığı, adeta takımımızın enerji kaynağı olan, maç öncesi ve sonrasında ne yazık ki misafirperverlikle hiçbir şekilde bağdaşmayacak biçimde deplasman taraftarlarının bulunduğu tribüne özellikle yerleştirilmiş olan kolonlardan gelen sağlığa oldukça zararlı aşırı yüksek müzik sesine karşılık bıkmadan, usanmadan takımının arkasında duran, müsabaka boyunca Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır şekilde davranan yaklaşık 2400 kocaman yürekli taraftarımıza, sabır, destek ve özverilerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız."
Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür
23.10.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçı statta takip eden sarı-lacivertli taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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513759 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513759.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2