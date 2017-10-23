Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi: "Derbi karşılaşmasında takımımızı bir an olsun yalnız hissettirmeyen, kendilerini taşıyan otobüslerin Türk Telekom Stadı'na hareket ettiği andan itibaren Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergileyen, yapılan uyarıları dikkate alarak kulübünü zarara uğratmaktan kaçınan, maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne dek susmayan, 50 bin kişinin susturmak için sürekli ıslıklamak zorunda kaldığı, adeta takımımızın enerji kaynağı olan, maç öncesi ve sonrasında ne yazık ki misafirperverlikle hiçbir şekilde bağdaşmayacak biçimde deplasman taraftarlarının bulunduğu tribüne özellikle yerleştirilmiş olan kolonlardan gelen sağlığa oldukça zararlı aşırı yüksek müzik sesine karşılık bıkmadan, usanmadan takımının arkasında duran, müsabaka boyunca Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır şekilde davranan yaklaşık 2400 kocaman yürekli taraftarımıza, sabır, destek ve özverilerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız."