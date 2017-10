Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a karşı deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu belirten Gümüşdağ "Oyuncularımı kutluyorum.Güzel ve keyifli bir maç izledik. Attığımız golü korusaydık daha mutlu olurduk. Takımın yorgunluğuna rağmen Beşiktaş'tan 1 puan alıp dönmek önemli" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ VE OYUNCULARI KUTLUYORUM"

Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında eksik kadro ile çıkmaları ile ilgili olarak Gümüşdağ, "Saydığınız 7 oyuncudan 2-3 tanesi sadece Hoffenheim maçında değil ondan önceki maçlarda da oynamadı. Hepsinin bazı sakatlıkları vardı ve riske etmedi hocamız. Bizim için önemli olan bu haftaki maçta onların yaptığı mücadeleydi. Teknik direktörü ve oyuncuları kutluyorum" şeklinde konuştu.

"VİDEO HAKEM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Maçın hakemi ile alakalı açıklama yapmayı doğru bulmadığını belirten Göksel Gümüşdağ, Video Hakem Sistemi'ni övdü. Gümüşdağ şunları söyledi:

"Hakemle ilgili açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Benim gördüğüm çok fazla bir şey yok. Hakemlerle ilgili her hafta gündemi penaltı mı değil mi, kart mıydı değil miydi gibi konularla meşgul edeceğimize video hakemden söz ediyorum. Video hakem bugün Bundesliga'da da İtalya'da da başlamış durumda. Bunun ne kadar fayda sağladığını hepimiz görüyoruz. Video hakem kararı 1-2 karardır. Bunların süresi 3-4 dakikadır. Teknolojinin gerisinde kalamayız. Video hakemin her zaman savunucusu olacağım. Bugünkü maç için söylemiyorum, hakemlerin her hafta tartışılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin performansları zaman zaman iyi ve kötü olabiliyor. Hayati kararları netleştirecek video hakemden niye bu kadar uzak kalmaya çalışıyoruz, hayatımıza teknoloji bu kadar girmişken teknolojiden niye uzak kalmaya çalışıyoruz anlamış değilim. Hakemliğin daha iyi olması, hakemlerin daha saygın olması için video hakemin doğru bir sistem olduğuna inanıyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in VAR sistemiyle ilgili olumsuz açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gümüşdağ, "Yıldırım beyin kişisel fikridir. Kulüpler Birliği'nin çoğunun bu konuda mutabakatı var. Bugün de aynı mutabakat söz konusu. Benden federasyon başkanının bunu istemesi lazım. Son dönemlerde kararlarla ilgili durumları görüyoruz. Video hakemin öncüsü olmalıyız. Bir periyot başladı, bu olmazsa olmazımız" diye konuştu.