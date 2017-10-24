Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı futbolcunun kendisine pas vermediğini söyleyen Q7'nin çok sinirli olduğu dikkat çekti. Bu olaydan birkaç dakika sonra da Şenol Güneş, Lens'i oyundan çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularının Şampiyonlar Ligi ve ligde farklı oynadığı yorumlarına tepki gösterdi. Güneş, "Oyuncularımızın hiçbir günahı yok. Avrupa'da da ligde de ellerinden gayreti gösteriyorlar. Bu algılara Türkiye'de alıştık. Herhangi bir oyuncum oynarken 'ben bu maçta oynamayayım mı' diyor. 'Beşiktaş'ın çocuğu' diyorlardı şimdi de Avrupa ve lig diye ayırıyorlar. Başakşehir güçlü ve kaliteli bir takım. Bunlara niye bakmıyorsunuz." Tecrübeli teknik adam, maçla ilgili ise, "Fazla pozisyon bulma şansımız olmadı. Karşılıklı ikili boğuşmaların ve gereksiz faullerin olduğu bir maç oldu. Yediğimiz golde sayımız fazla olmasına rağmen orada donuk kaldık. Berabere kaldık ve 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz" yorumunu yaptı.