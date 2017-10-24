Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçta 20 isabetli pas ve 5 ikili mücadele kazanma dışında etkili olamayan Lens, geçen sezon F.Bahçe'deki performansının gerisinde kaldı. Lens, geçen hafta G.Birliği maçını da sıfır isabetli şut ve sıfır orta ile tamamlamıştı. Hollandalı yıldız, F.Bahçe ile 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yapmıştı. Beşiktaş ile 7 maça çıkıp 1 kez ağları havalandıran Lens, sadece 2 isabetli şut atabildi. Bu sezon sadece bir kez 90 dakika oynayan 29 yaşındaki yıldız, 1,5 milyon Euro'ya Sunderland'den kiralanmış, sonrasında ise bonservisine 4 milyon Euro'ya ödeneceği açıklanmıştı.

0 isabetli şut

0 isabetli orta

20 isabetli pas

2 şut pası