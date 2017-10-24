Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2 puanın kaybedildiği Fenerbahçe derbisinin ardından dün gece canlı yayına çıktı. Derbide alınan beraberlikten dolayı üzgün olduğunu ifade eden Özbek, “Bu derbiye çok iyi hazırlanmıştık. Galatasaray Başkanı olarak sonuca üzüldüm” dedi. Başkan, hakem Cüneyt Çakır’ın oyunu etkilediğini kast ederek “Galatasaray coşkulu oynamaya alıştı bu sezon, hızlı ve dikine oynamaya. Yönetim koşullarının buna müsaade etmesi geriyordu. Oyun kendi mecrasında akmadı. Saha içindeki yönetim oyuna etki etti. Güzel performansa müsaade etmesi gerekirdi. Üst üste çıkan sarı kart oyunu etkiledi. Hakemler bundan sonra çok dikkat etmeli. Derbinin sonucunu hakeme bağlamak istemiyorum, fakat sen benim performansımı etkileyecek şekilde bir performans gösterirsen futbolumu oynayamam. İki takım da yönetimden memnun değil” ifadelerini kullandı.

> Yasakçılık faydalı değil

“Bugün Süper Lig’deki 18 takım da hakemlerin performansından memnun değil. Bunu dile getirdik” ifadesini kullanan Dursun Özbek, gündemdeki bir diğer konu yabancı sınırlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, “9 ile 11 yabancı oyuncuyla oynamak arasında ne fark var. Getirdiğim oyuncuların hepsi ilk 11’de görev alabilecek düzeyde oyuncular. Benim kendi bütçeme göre performansı en iyi takımı kurmak zorundayım. Şampiyon takım kurmaktan başkasını düşünmemem lazım. Önceden İstanbul mahalli liginde rakibin yıldız oyuncusu hemen alınıyordu. Yabancı sınırı yokken Afrika’dan, kuzey ülkelerinden hesaplı fiyatlara yıldız oyuncular alınabiliyor, rekabet edilebiliyor. Yasakçılığın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ortaklaşa uygun bir sayı bulunması lazım. Liglerdeki daha düşük takımlara performansı düşük futbolcular kalmayacak mı o zaman” diye konuştu.