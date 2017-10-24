Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Stadı’nda önceki gün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ultrAslan grubunun koreografisi vardı. Rocky Balboa figürü ve görseliyle beraber “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk” mesajı veriliyordu. Bu FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in son sohbetinde “Ayağa kalk Sakarya” mesajıyla ilişkilendirildi. Türkiye’nin dört bir yanından bu koreografiye tepki ve eleştiri geldi. ultrAslan grubu da FETÖ ile ilişkilendirilmesini “saçmalık” olarak değerlendirdi.

> ultrAslan’dan çok sert açıklama

Bu pankartın geçen yıl Bursa’da da açıldığı belirtilerek amacın son iki sezonda takımın durumunu çok iyi özetlemesi olarak gösterildi. Şarlatan (Fetullah Gülen) birinin sözleriyle bağdaştırılması da “Paranoyaklığın zirvesi” olarak değerlendirildi. G.Saray Kulübü de “Koreografi bahane edilerek aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle G.Saray ismini yan yana getirmeye çalışanlar için hukuki hakkımızı kullanacağız” açıklamasını yaptı.