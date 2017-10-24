Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’ne üçte üçle başlayan ancak ligde lider Galatasaray’ın dokuz puan gerisine düşerek unvanını koruma yolunda kritik haftalar yaşayan Beşiktaş, sahasında misafir ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Karşılaşmaya Emre Belözoğlu liderliğinde orta sahada bol pas yaparak başlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Beşiktaş’ın kanattaki yıldızları Quaresma ve Lens’i iyi savunarak ilk dakikalarda Beşiktaş’ın hızını kesti. Maçtaki ilk büyük gol tehlikesi 19. dakikada yaşandı. Çok sayıda pas yaparak Beşiktaş yarı sahasına yerleşen Başakşehir’de Caiçara sağdan ortaladı, iyi yükselen Adebayor’un kafa vuruşunda Fabri topu kornere çeldi. Beşiktaş’ın yakaladığı ilk net gol fırsatı ise 39’da yaşandı. Savunmanın arkasına iyi sarkan “Şampiyonlar Ligi golcüsü” Cenk Tosun dar bir açıdan kaleyi yokladı ancak yıldız oyuncunun şutu dışarı çıkınca ilk yarı 0-0 sona erdi.



Eski Kartal sahnede

İkinci yarıya da iyi başlayan Abdullah Avcı’nın takımı 58’de bir defa daha gole yaklaştı ama Visca’nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şut kaleyi bulmadı. 73’te bir kez daha gole yaklaşan Boşnak futbolcu bu defa ceza sahasının dışından vurdu ancak Fabri gole izin vermedi. Kalan bölümde bol pas yaparak topa hakim olan ve Beşiktaş’ın oyunun içine girmesine izin vermeyen Başakşehir, maçın başından beri aradığı golü ise 89’da eski bir Beşiktaşlı ile buldu. 89’da son çizgiye inen Caiçara’nın pasıyla topla buluşan Kerim Frei ceza sahası içinden çektiği gelişine şutla günün başarılı ismi Fabri’yi mağlup etti: 0-1. Son dakikalarda yenen golün şokunu çabuk atlatan Şenol Güneş’in takımı 90’da kornerden gelen ortayı iyi değerlendiren Tosic ile eşitliği yakaladı ve son anları nefesleri kesen mücadelede puanlar paylaşıldı: 1-1.