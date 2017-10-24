Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.

BAŞBAKAN TALİMAT VERMİŞTİ

Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı, tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

STALLONE PAYLAŞTI, ŞÜKÜR BEĞENDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone‏ Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Dikkat çeken nokta ise Twitter'da bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi oldu.