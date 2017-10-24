Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Başakşehir'le berabere kaldığı maça Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürler damga vurdu.

KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI



Maç içinde agresif halleri ile dikkat çeken milli oyuncu, 87. dakikada hakeme çok ağır bir küfür ederken, bu sözler ekrana da yansıdı. Kalkavan’ın oyunu durdurmasına sinirlenen Caner, şiddetli bir şekilde itirazda bulununca sarı kart gördü.

Daha sonra tepkisinin şiddetini iyice artıran Beşiktaşlı oyuncu, hakemin yerde yatan Başakşehirli oyuncunun yanına koştuğu esnada arkasından ‘O... ç... seni’ şeklinde küfretti. Ayrıca Beşiktaş'ın beraberlik golünde de hakemin önünde sevinerek tepkisini devam ettirdi.

Trabzon maçının ardından soyunma odasına küfür ederek giren ve sonrasında Talisca ile kavga eden milli oyuncunun, bu kez kimseyle tartışmadığı ancak soyunma odasına yine sinirli bir şekilde küfürler ederek girdiği öğrenildi.

YAYINCI KURULUŞ TEKRARINI VERMEDİ



Caner Erkin’in sinkaflı küfürleri canlı yayında ekranlara yansırken, yayıncı kuruluştaki beIN Final programında bu görüntülere karşılaşmanın ardından yer verilmedi. Yapılan açıklamada, "RTÜK kuralları çerçevesinde ekrana getiremiyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜLERDEN CEZA ALMAYACAK



Caner Erkin'in maçın hakemi Mete Kalkavan’a ettiği küfür ceza tartışmalarını da beraberinde getirdi. Siyah-Beyazlı oyuncunun küfrü her ne kadar ekranlara yansısa da hakem görmediği ve duymadığı için ceza verilmesi söz konusu değil.

Ancak Caner, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.