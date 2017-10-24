Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Calloway, bir önceki sezonda Gaziantep Basketbol’da forma giymişti. Hafta sonu Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olacak Muratbey Uşak’ta Calloway forma şansı bulacak.
Muratbey Uşak’ta sakatlıkları süren ve uzun süre parkeye çıkamayacak olan Solomon ve Miles’in yerine ise arayışlar devam ediyor.
Muratbey Uşak, Earl Calloway'i kadrosuna kattı
24.10.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak yollarını ayırdığı oyun kurucu Darrin Dorsey'in yerine Earl Calloway'i kadrosuna kattı.
Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Calloway, bir önceki sezonda Gaziantep Basketbol’da forma giymişti. Hafta sonu Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olacak Muratbey Uşak’ta Calloway forma şansı bulacak.
Etiketler : Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi,Muratbey Uşak,Darrin Dorsey,Earl Calloway,
513938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513938.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa - Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2