Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Calloway, bir önceki sezonda Gaziantep Basketbol’da forma giymişti. Hafta sonu Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olacak Muratbey Uşak’ta Calloway forma şansı bulacak.

Muratbey Uşak’ta sakatlıkları süren ve uzun süre parkeye çıkamayacak olan Solomon ve Miles’in yerine ise arayışlar devam ediyor.