Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahibi olduğu müsabaka, yarın saat 19:30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele ettiği B grubunda şimdiye kadar oynadığı iki maçı da kazanan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan galip ayrılarak hem ev sahibi avantajını elinde tutmak hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Zafer Kalaycıoğlu: "Çok önemli ve zor bir maça çıkıyoruz"

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Euroleague’de en geniş rotasyona sahip çok güçlü bir takımla zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

UMMC Ekaterinburg takımının en üst seviyede oyunculara sahip olduğunu hatırlatan Kalaycıoğlu, “Oyunun anahtarı en başta pivot Brittney Griner'ı durdurmaktan geçiyor. 2015’de yılın oyuncusu seçilmiş çok güçlü bir pivot. Euroleague şampiyonlukları bulunan Alba Torrens müthiş bir açık saha basketbolcusu. Onun hızlı hücumlarını durdurmaya çalışacağız. Aynı zamanda Emma Meesseman ligin en iyi şutörlerinden bir tanesi. Diana Taurasi'yi anlatmaya gerek yok. Oyuncuların hepsi pozisyonlarının en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Müthiş bir kadroya karşı kendi sahamızdaki maçı iyi savunma yaparak en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Bizim için de ne kadar iyi takım olduğumuzu yine göstermek için iyi bir fırsat” şeklinde konuştu.

“Euroleague’de belirleyici iki hafta bizi bekliyor”

UMMC Ekaterinburg'u Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesi olarak nitelendiren Zafer Kalaycıoğlu, bu hafta ve dördüncü haftada Perfumerias Avenida ile oynayacakları maçların sonuçlarının Euroleague'deki yerleri açısından çok önemli olacağını belirtti.

Kalaycıoğlu, “Oyuncularımız da mücadelenin ne kadar zor ve önemli olduğunun bilincindeler. Maçlara ve hedeflerimize maksimum seviyede konsantre oluyoruz. Amacımız en iyi şekilde mücadele ederek evimizdeki maçı kazanmak. Taraftarlarımızdan bizleri maçın her anında desteklemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.