Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nde gerçekleşen basın toplantısında TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, P&G Markalar Direktörü Taygun Günay, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy, ITF Supervisor’ı Vesselina Doneva ile sporculardan İpek Öz ve Pemra Özgen hazır bulundu. Turnuvanın bugüne kadar dünya sıralamasında üst basamaklara çıkan birçok sporcuyu ağırladığını belirterek sözlerine başlayan TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, son dakikaya kadar turnuvanın tehlikede olduğunu da sözlerine ekledi. Sponsor konusunda yaşanan gelişmeyle birlikte bu turnuvayı eksiksiz yerine getirmeyi başardıklarını belirten Tınaz, “Neredeyse vazgeçme aşamasına geldiğimiz bir noktadaydık. Orkid’e çok teşekkür ediyorum sponsor olduğu için. Bu turnuvayı bu noktaya getiren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tinaz, ayrıca yurt dışındaki turnuvalara ağırlık verip bu turnuvaya katılmayan ünlü Türk tenisçilere de sitemde bulundu.

Taygun Günay: “Spora desteğimiz devam edecek”

P&G Markalar Direktörü Taygun Günay, sporun öneminden bahsederek, “Sporla büyüyen gençler ileride çok daha özgüvenli ve topluma katkıda bulunan kişiler oluyorlar. P&G olarak bütün markalarımızla kişilerin hayatlarını iyileştirmeye çalışırken, içinde yaşadığımızın toplumun bireylerini de sporla topluma katkı veren kişiler olmasını istiyoruz. 2010 yılından bu yana Olimpiyatlar’ın ana sponsoruyuz. Bu yıl Türkiye’de 30. yılımız. 30. yılımızda 30 sporcumuzu anneleriyle birlikte destekliyoruz. Geçen yıl Taha Akgül’ü desteklemiştik ve Rio’da altın madalya almıştı. Sporun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. 3 yıldır devam eden ‘Kız gibi’ kampanyamız var. Amacımız bu deyimi tam tersine çevirmekti. Bu yapılmaya başlandıktan beri Türkiye’de de artık bu deyimin manası değişmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Ayhan Akgül: “Bu turnuva birçok yıldız çıkardı”

Türkiye Tenis Federasyonu olarak TED Kulübü’nün önemini çok iyi bildiklerini söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül, “TED’in yaptığı turnuvalar, tenis tarihimize altın harflerle adını yazdırmıştır. Buradan uluslararası arenaya birçok sporcunun çıktığını hem kendim gördüm, hem de dışarıda bir kütük var ve bu kütüğün üzerinde yazan isimlerde hepimiz görüyoruz” dedi. Çağla Büyükakçay, İpek Soylu gibi isimlerin bu turnuvada neden yer almadığı sorusunu yanıtlayan Türkiye Tenis Federasyonu Performanstan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Dönmez, “Federasyon olarak birçok oyuncuyu destekliyoruz. Hepsinin kendi antrenörü ve kulüpleri var. Kendi programları var. 52 haftada bir puanlar siliniyor ve bunların yenilenmesi için turnuvalara katılmaları gerekiyor. Biz de birçok sporcumuzun burada olmasını isterdik, ama burada olup kötü bir sonuç alıp yerine koyamayacağı bir puandan dolayı önümüzdeki günlerde Avustralya ya da Roland Garros’a katılamaması durumundan dolayı bu kararı oyunculara bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tınaz: “Sharapova ile oynamak olduğu zaman programı değiştiriyorlar”

Gökhan Dönmez’in açıklamasının ardından söz alan Mehmet Tınaz, “Gökhan, sen yüzde 100 haklısın. 1 yıl 52 hafta. Ancak Sharapova ile oynamak olduğu zaman programını bozabiliyorsun ama buradaki turnuva için mi bozamıyorsun programı? Ayrıca üzüldüğüm nokta Türkiye Şampiyonası’nda da aynı durum var. Belki burada Türkiye Şampiyonu olmamış oyuncular olabilir. Çağla’nın olduğunu biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. Türkiye Şampiyonası düzenleniyor. Bu başarıyı yakalamak da çok önemli bir durum. Bu turnuvaya da gelmiyorlar. Bu turnuvada da büyük oyuncular yok. Biz tenisseverler olarak onları birbirleriyle oynarken görmek istiyoruz. Bana göre birbirlerinden kaçıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.