Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, dördüncü kez Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen ve dört gün süren 2017 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası kıyasıya mücadelenin ardından önceki gün sona erdi. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Cankut Emiroğlu, yenilgisiz olarak iki şampiyonluğu da kazanmayı başardı. İlk etapta, 17 ilden 71 sporcunun katıldığı Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonasında oynadığı 9 maçtan da yenilgisiz ayrılan FIDE Ustası Emiroglu, 8.5 puanla birinci oldu.

Yenilgisiz tamamladı

18 ilden toplam 62 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonasında da yine 9 maçı yenilgisiz tamamlayan Cankut Emiroğlu, 8 puanla birinci oldu. Emiroğlu, bu derecesiyle, bugüne kadar 6 kez Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonluğu kazanma başarısını da göstermiş oldu.