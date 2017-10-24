Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçı için Vodafone Park’ta karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in mücadelesi öncesinde duygusal anlar yaşandı. Medipol Başakşehirli futbolcular, 12 Kasım’da koşulacak Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu’nun bu yılki sosyal temasına dikkat çekmek amacıyla ‘Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu’nu Çocuklar İçin Koşuyoruz’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu yıl maratonda çocuklarımızın geleceği için koşacağız. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye, bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalışıyoruz. Bu kapsamda, Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu’nda da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız. Tüm İstanbulluları 12 Kasım Pazar sabahı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşup kıtaları geçmeye ve ailece, çocuklarımızla birlikte, güzel bir gün geçirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

30 bin çipli sporcu bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü ‘Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz’ temasıyla düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından “Altın Kategori” unvanına layık görülen ve Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan maratona bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.