Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? ile ilgili tüm merak ettiklerinizi burada bulabilirsiniz. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Doğuş, 3. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile kendi evinde karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta şifresiz mi yayınlanacak gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Avrupa'da bu hafta Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İlk iki haftaya bir galibiyet sığdıran Fenerbahçe Doğuş, saha ve seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibini kendi evinde devirmek istiyor. Anadolu Efes ise EuroLeague'de bu sezon galibiyetle tanışmak istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçı, detayları, yayın bilgileri bu haberde yer alacak.

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’da yapılacak maç, saat 20.45’te başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele veren Fenerbahçe Doğuş, ilk maçında Unicaja Malaga’ya deplasmanda 68-67 yenilirken, ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı rakip sahada 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Real Madrid’e 88-74, Valencia Basket’e de 78-71 kaybederek yarınki karşılaşma öncesi henüz maç kazanamadı. Ligde ikinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe Doğuş 8., Anadolu Efes ise 15. sırada yer aldı.

Avrupa’da 11. kez

Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’in yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 11. kez karşı karşıya getirecek. Geride kalan 10 maçta Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan üstün ayrılabildi.

İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez de Fenerbahçe Doğuş kazandı. THY Avrupa Ligi’ndeki 8 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 7 kez galip gelmeyi bildi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.