Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin sevklerini açıkladı.
Açıklamaya göre; derbideki olaylar nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ayrıca Beşiktaş - Başakşehir maçında hakeme küfür eden Caner Erkin de PFDK'ya sevk edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin sevklerini açıkladı.
Açıklamaya göre; derbideki olaylar nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ayrıca Beşiktaş - Başakşehir maçında hakeme küfür eden Caner Erkin de PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler : caner erkin,beşiktaş,