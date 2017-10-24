Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin sevklerini açıkladı.

Açıklamaya göre; derbideki olaylar nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ayrıca Beşiktaş - Başakşehir maçında hakeme küfür eden Caner Erkin de PFDK'ya sevk edildi.