Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Çatalca'da şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in adını taşıyan ve yenileme çalışmaları tamamlanan okulun açılış töreninde Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini aktardı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İSTEKLİ BİR BEŞİKTAŞ VARDI"

"Ligin daha 9. haftasındayız. İlk yarının bitmesine daha 8 hafta var. Önümüzde bir derbi maçı da bulunuyor ve içerde oynayacağız. Başakşehir karşısında istekli ve arzulu bir Beşiktaş vardı. Karşımızdaki rakip de Beşiktaş'ın oyun düzenini bozmak üzerine oynadı. Onlar da kazanmak istiyorlardı. Güzel bir karşılaşma oldu. Beşiktaş taraftarına da verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum" diyen Orman, Beşiktaş'ın bu sene de şampiyon olacağını söyledi.

"LİG UZUN BİR MARATON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Kimsenin endişesi olmasın. Avrupa'da başarılar gelince ligde de farklı skorlar bekleniyor. Lig uzun bir maraton, önümüzde daha çok maç var. Ligin de en önemli oyuncusu biziz. İki yıldır şampiyon olduk ve bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz."