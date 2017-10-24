Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi. Bu çalışmanın ardından Fenerbahçe maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncuların antrenmanı tamamladığı, diğer futbolcuların ise dar alanda çift kale maç oynadığı kaydedildi. Antrenman öncesi, 27 yaşına giren Serdar Aziz'in doğum gününün kutlandığı belirtildi.