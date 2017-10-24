Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sahasında Edirnespor’u 2-0 mağlup ederek, tur atladı.



Maçtan dakikalar



3. dakikada Alanyaspor ceza alanının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Berkan'ın kullandığı atış az farkla üstten auta çıktı.



9. dakikada Maniatis ile duvar pası yaparak ceza alanına giren M'Billa, dar açıdan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.



17. dakikada Emre Nefiz savunmada aldığı topla rakiplerini çalımlayarak rakip kaleye kadar gitti. Sağda pas isteyen Yusuf'u gören Emre, pasını bu oyuncuya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf şutunu çekti ancak topu kaleci diziyle uzaklaştırdı.



24. dakikada Landel'in havadan pasında Yusuf tekrar topla buluştu. Yusuf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak savunma son anda araya girdi.



33. dakikada Alanyaspor'un atağında Lungu'nun ters tarafa pasında top savunmaya çarparak Cenk Ahmet'in önüne düştü. Cenk Ahmet gelişine vurdu ancak kaleci son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.



54. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet hızla rakip sahaya sokularak ceza sahasına ortaladı. Burada topu kontrol eden Vagner Love’a kaleci İbrahim müdahale etmek istedi. Vagner’in aşırtma vuruşu az farkla üsten auta çıktı.



56. dakikada Maniatis’in orta sahada defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan Vagner Love hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyi de çalımlayan Vagner’in vuruşu kaleci İbrahim’in son anda uzanmasıyla direğin dibinden kornere çıktı.



74. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor Vagner Love defansın arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Lungu kale önüne kadar sokuldu. Arka direğe pas vermek isteyen Lungu’nun gönderdiği top kaleciyi de geçerek ilerlerken son anda Edirnespor defansının müdahalesiyle top kornere gitti.



88. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına kadar gelen Lungu, Vagner Love’a pas verdi. Vagner Love ise bekletmeden yanında koşu yapan Emre Akbaba’nın ayağına bıraktı. Topu kontrol eden Emre Akbaba’nın sert vuruşunu kaleci İbrahim karşılık verdi ancak dönen topa Junior Fernandes sert vurarak topu filelerle buluşturdu. 1-0



90+3. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in ortasında kale önünde topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden ceza sahası dışına pasladı. Burada topu alan Vagner Love, 2 oyuncuyu da geçerek vurduğu şut kaleci İbrahim’in solundan fileleri havalandırdı. 2-0